Com números altos de casos, Aquidauana tem decreto de lockdown publicado nesta sexta

A cidade possui quase 370 casos confirmados - (Foto: Reprodução)

Devido aos altos números de casos do novo coronavírus no município, a Prefeitura de Aquidauana publicou nesta sexta-feira (31) decreto o qual determina lockdown, ou seja, cofinamento total, por sete dias. Com 368 casos de Covid-19, a cidade no interior do Estado e a 140km da Capital teve 12 óbitos registrados pela doença e a medida decretada busca a contenção do avanço do vírus.

Publicado na edição complementar do Diário Oficial do Município, o decreto 114/2020 traz que o comércio da cidade e da zona rural precisam permanecer fechados das 22h de hoje até às 5h do dia 7 de agosto. A regra também vale para templos, igrejas e academias.

Estabelecimentos conbsiderados serviços essenciais, como supermercados, mercados, e padarias estão liberadas de segunda a sábado das 7h às 17h, e aos domingos até meio dia. Já farmácias e postos de combustíveis apenas para abastecimento de veículos podem funcionar durante 24 horas.

Clínicas médicas, odontológicas e veterinárias, podem prestar serviços apenas para casos de urgência e emergência, também das 7h às 17h de segunda a sábado e até meio dia no domingo. Situação se repete para as distribuidoras de gás de cozinha.

Atividades industriais, serviços funerários, e de produção, órgãos públicos e repartições públicas em geral, desde que adotadas as medidas de controle sanitário; agências bancárias, com atendimento exclusivo pelo sistema de autoatendimento e caixas eletrônicos, também estão liberados.

Não será permitida também a entrada no município, durante o lockdown, a entrada de pessoas de outros municípios ou Estados, mesmo que tenham parentes na cidade. Para os comércios que seguirem abertos no período apenas duas pessoas, da mesma família, poderão entrar. O toque de recolher na cidade funciona das 18h da tarde ate ás 5h da manhã do dia seguinte.