Com média de cinco mil casos por semana, Estado tem mais de 63 mil casos confirmados de Covid-19

Durante a divulgação do Boletim Coronavírus deste sábado (19) o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, observou os números das últimas 9 semanas, cuja média foi de 5 mil casos por semana, 685 casos/dia. Com este alto patamar, segundo Resende, as internações e óbitos tendem a continuar. A taxa de contágio está em 1,02 e de óbitos 1,8%.

Nas últimas 24 horas foram registrados mais 649 novos casos e 14 óbitos em todo o Estado. Os municípios com maiores altas foram Campo Grande (235 novos casos e 6 óbitos); Dourados com 32 casos e 2 óbitos; Corumbá , que registrou 79 casos novos; Sidrolândia, com 12 casos novos; Aquidauana (16 casos e 1 óbito). Os demais óbitos foram em Bonito, Cassilândia, Ponta Porã, Ivinhema e Sete Quedas.

O total de casos confirmados em Mato Grosso do Sul desde o início da Pandemia é de 63.466 casos. Deste total 56.313 foram recuperados e 1.162 não resistiram à doença. A taxa de ocupação de leitos nas macrorregiões é a seguinte: Campo Grande 71%; Dourados 53%; Três Lagoas 40% e Corumbá 74%.

Mais uma vez o secretário Resende chamou a atenção da população para que não considerem que a Pandemia esteja controlada. “As regras de distanciamento social, uso de máscaras, obediência às regras sanitárias precisam continuar sendo seguidas por todos”, observou.

