Em primeira segunda-feira do ano, Campo Grande registra menos de 50 novos casos de Covid-19 em 24h

Teste de Covid-19 em Campo Grande - (Foto: Saul Schramm)

Após encerrar 2020 com recorde de mortes em Covid-19 (568 em dezembro), Mato Grosso do Sul iniciou o ano com aumento da taxa de letalidade e previsão de crescimento do número de casos por conta das aglomerações nas festas de fim de ano. A taxa de letalidade chegou a 1,8% e, nas últimas 24 horas, mais 26 óbitos foram registrados - 12 deles em Campo Grande, que registrou 49 novos casos.

Até o momento, Mato Grosso do Sul teve 136.250 casos confirmados, sendo que 121.599 foram recuperados, 11.687 estão em isolamento domiciliar, 566 hospitalizados (280 leitos clínicos e 286 em leitos de UTI) e 2.398 não sobreviveram.

A taxa de ocupação de leitos de UTI SUS na macrorregião de Campo Grande está em 99%. Em Dourados e Corumbá, os índices são de 76% e 75%, e em Três Lagoas, de 46%. Os números fazem parte do Boletim Epidemiológico divulgado pelo secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, nesta segunda-feira (4).

Somente nos primeiros dias do ano, já foram registrados 2.489 casos confirmados da doença. “É uma guerra que estamos travando desde o início de 2020, que foi um ano bastante trágico não só em Mato Grosso do Sul, mas no Brasil todo e no mundo. O Brasil marcha para atingir 8 milhões de contaminados e 200 mil mortos. Nas últimas 24 horas tivemos poucos casos novos confirmados em Mato Grosso do Sul, 333, mas que não refletem a realidade por causa do sistema de plantão. A média móvel é de cerca de 1000 casos por dia”, explicou Resende.

Ainda aguardam o encerramento nos sistemas pelos municípios 5.307 casos, que não foram computados por causa do feriado, o que deve elevar ainda mais o número de contaminados.