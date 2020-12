Com 1.197 exames positivos em 24 horas, coronavírus atinge mais de cem mil pessoas em MS

O Estado registra 103.433 casos confirmados da doença desde o início da pandemia - (Foto: Edemir Rodrigues)

Em apenas 24 horas 1.197 exames deram positivos para o coronavírus em Mato Grosso do Sul. As informações são do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde, do Governo do Estado, e mostram que, com isso, o Estado registra 103.433 casos confirmados da doença desde o início da pandemia.

No Estado, em um dia, 14 pessoas morreram com a doença, sendo 7 de Campo Grande, 3 de Dourados, e mais quatro mortes de outros municípios, sendo uma em cada das seguintes cidades: Sete Quedas, Dourados, Corumbá e Ladário.

Em recuperação da doença, 11.840 pessoas estão em isolamento domiciliar e 532 internadas, sendo 328 em leitos clínicos (158 na rede pública e 170 na rede privada) e 204 em leitos de UTI (sendo 118 pelo SUS e 86 na rede privada). Sem sintomas, 89.243 pessoas estão recuperadas da doença.

“A circulação viral em Campo Grande está muito intensa, então as medidas de biossegurança precisam ser tomadas. Estamos perto de superar a pior semana da pandemia, a 35ª”, salientou a secretária adjunta da SES, Crhistine Maymone que ainda alertou que, na macrorregião de Campo Grande, a taxa de ocupação de leitos de UTI do SUS chega, hoje, a 98%.

Diante das dificuldades da população no atendimento ao disk coronavírus, o coronel Marcello Fraiha, responsável pela iniciativa, falou sobre o aumento da demanda dos últimos dias. “Vamos aumenta em 232% o aumento da nossa capacidade RT PCR e além de ampliar a testagem, elevaremos a oferta de capacidade de atendimento do Disk para todo estado. Desta forma irá acabar a demanda reprimida que nos tem sido informada”.