Com instabilidade do sistema federal, dados dos óbitos em MS por coronavírus não são atualizados

Coronavirus - (Foto: Shannon Stapleton/Reuters)

Devido a uma instabilidade no sistema do Ministério da Saúde, relacionados à questão de segurança, os dados referentes dos óbitos por coronavírus não foram atualizados. Com isso, Mato Grosso do Sul apresenta 1.634 óbitos desde o início da doença. “É um panorama parcial, assim que o problema do banco de dados for solucionado, divulgaremos as informações atualizadas”, explicou o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, durante a divulgação do boletim epidemiológico desta segunda-feira (09).

Até o momento, 85.126 casos foram confirmados, com 196 novos exames positivos em 24 horas. Do total de pessoas que tiveram a doença, 80.100 se recuperaram da doença. Em processo de recuperação, 3.175 estão em isolamento social.

Na rede hospitalar do Estado, 217 pessoas estão internadas, sendo duas de outros Estados. Do total, 111 estão em leitos clínicos, 63 pelo SUS e 48 na rede privada. Em leitos de UTI, 108 pessoas estão internadas, sendo 79 pelo SUS e 29 na rede privada.

“Se tivermos a chamada segunda onda, nós temos todos os equipamentos para novamente ampliar os leitos. No momento o número de leitos é suficiente para o cenário atual”, ressaltou o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende.

Campo Grande continua em primeiro lugar no número de casos confirmados, com 37.460 pessoas infectadas, em seguida Dourados, com 8.809 casos confirmados e 5.001 casos confirmados, Corumbá, em terceira posição.