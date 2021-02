Com drive-thru, cidade do Rio atinge 182.204 vacinados

Drive-thru de vacinação do Rio de Janeiro - Foto: Divulgação/Assessoria

A cidade do Rio registrou até a tarde desta segunda-feira, 8, a vacinação de 182.204 cariocas, o que representa 2,7% da população de acordo com dados do Painel Rio Covid-19. A plataforma é atualizada diariamente.

Além de profissionais de saúde que atuam na linha de frente no combate à doença provocada pelo coronavírus, a capital fluminense está vacinando a população mais idosa.

Pelo plano traçado pela Prefeitura do Rio, foi feito um escalonamento baseado pela idade, começando pelos mais velhos.

Nesta segunda-feira, começaram a ser vacinados os idosos com 89 anos ou mais. Além de postos de vacinação, o Rio criou pontos de drive-thru na cidade. Um deles fica no Parque Olímpico da Barra, na zona oeste.

Apesar da forte chuva que caiu na região na manhã desta segunda, a movimentação foi intensa no local. E todo mundo que apareceu para receber a vacina não escondeu a satisfação.

"Eu estou muito feliz. Estou isolada em casa desde março, e agora tenho só de esperar que o restante da família recebe a vacina para que eu possa voltar a sair de novo. Quando isso acontecer, a primeira coisa que quero fazer é voltar a ver meu neto", disse Therezinha de Oliveira, de 89 anos.

Weyler Gonçalves, que tem a mesma idade, também não escondeu a satisfação por enfim ser vacinado. E o motivo é mais simplório. "Estou trancado dentro de casa há meses. Não vejo a hora de poder voltar a sair pra beber minha cervejinha", comentou.