Com dados atualizados, MS registra 29 novos óbitos por coronavírus

A Secretaria Estadual de Saúde, divulgou através do boletim epidemiológico online, transmitido via facebook do Governo do Estado, nesta quinta-feira, dia 12 de novembro - (Foto: Secom MS)

A Secretaria Estadual de Saúde, divulgou através do boletim epidemiológico online, transmitido via facebook do Governo do Estado, nesta quinta-feira, dia 12 de novembro, a confirmação de 438 novos casos de coronavírus em Mato Grosso do Sul. Com isso, o número total de casos confirmados desde o início da pandemia é de 86.428, uma média móvel de 401 casos por dia.

O secretário de estado de saúde, Geraldo Resende afirmou que foi possível perceber um aumento no número de exames nos últimos dez dias, o que segundo ele pode interferir negativamente no número de novos casos confirmados nos próximos dias. Hoje, 871 testes estão em análise no Lacen e outros 2.441 estão sem encerramento nos municípios.

Campo Grande, Dourados, Corumbá e Três Lagoas continuam sendo os que mais registram novos casos. Dos 85.990 casos confirmados, 80.996 estão sem sintomas e já estão recuperados, 3.788 estão em isolamento domiciliar, dos quais estão internados.

O secretário anunciou o número de 29 novos óbitos, que são a soma dos registros de sábado, domingo, segunda e terça desta semana, quando o Ministério da Saúde enfrentou problemas com a atualização da base de dados.

Com isso totalizamos 1.674 mortes pela doença em Mato Grosso do Sul, desde o início da pandemia. Uma média móvel de 6,4 óbitos ao dia. Dos 29 óbitos, 17 foram em Campo Grande.

Acompanhe os boletins periódicos no link: http://www.vs.saude.ms.gov.br.