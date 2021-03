Com avanço da pandemia, Funtrab suspende atendimento no Fácil Bosque dos Ipês até o dia 26

Fácil Bosque dos Ipês - (Foto: Divulgação)

Por conta do aumento do número de casos e mortes de Covid-19, a unidade da Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) suspendeu, a partir desta quinta-feira (18), os serviços de atendimento ao público no Fácil Bosque dos Ipês.

De acordo com a Funtrab, os servidores prestarão os serviços remotamente por teletrabalho para que o trabalhador não seja prejudicado. Além disso, a Fundação oferece serviços on-line por meio do aplicativo “MS Contrata +”.

Para obter outras informações sobre os serviços, clique aqui .

Outros serviços

O Fácil Bosque dos Ipês permanece com serviços do Detran, Agenfa, Sejusp (RG), Energisa e Correspondente Bancário. Até o dia 26 de março, o atendimento ao público será realizado das 11h às 20h, de segunda a sexta-feira.

Também a partir desta quinta-feira (18), a concessionária Águas Guariroba disponibilizará um totem de autoatendimento para que os cidadãos possam consultar faturas, imprimir segunda via de débitos e efetuar o pagamento com cartão de débito ou crédito.