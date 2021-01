Com avanço contínuo da pandemia, MS se aproxima dos 160 mil casos confirmados da doença

Nas últimas 24 horas, 791 exames deram positivos para o coronavírus - (Foto: Divulgação)

O boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde, do Governo do Estado, desta quinta-feira (28), revela que a pandemia continua em forte ascensão em todo o estado, com elevação no número de casos confirmados, de óbitos e com alto comprometimento na disponibilidade de leitos.

Em apenas 24 horas, 23 pessoas morreram com a doença em Mato Grosso do Sul, totalizando 2.871 óbitos pelo vírus.

De acordo com o relatório da SES, 791 exames deram positivos para o coronavírus, somando 159.131 casos confirmados pela doença. Deste total, 8.940 estão em isolamento domiciliar, 146.798 estão recuperados e 522 estão hospitalizados.

Dos pacientes internados, 269 estão nos leitos clínicos e 253 nos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Dos que estão em leitos clínicos, 180 estão internados pelo SUS e 89 na rede privada. Já os casos mais graves, 193 estão em leitos UTI/SUS e 60 na rede privada.

A macrorregião de Campo Grande apresenta 81% de taxa de ocupação de leitos; Dourados tem 86% de ocupação; Três Lagoas, 62% e Corumbá, 68%.