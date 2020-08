Com apoio do Estado, São Gabriel do Oeste vai instalar cinco leitos de UTI-Covid

Estão sendo feitas as tratativas para que o Governo do Estado faça a doação de equipamentos como autoclave, monitores e bombas de infusão para o Município. - (Foto: Ricardo Minella,SES)

São Gabriel do Oeste deverá instalar, nos próximos dias, cinco leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) para tratamento de pacientes graves de Covid-19. Estão sendo feitas as tratativas para que o Governo do Estado faça a doação de equipamentos como autoclave, monitores e bombas de infusão para o Município.

O assunto foi tratado entre o secretário Geraldo Resende, o prefeito Jeferson Luiz Tomazoni, a nova secretária municipal de Saúde Francine Gnoato Basso, a ex-secretária Michele Alves Paupério e a enfermeira Maira dos Reis, ouvidora do Hospital Municipal José Valdir Antunes de Oliveira.

Segundo o prefeito Jeferson Tomazoni, a prefeitura já dispõe de cinco respiradores mecânicos, e por isso ele solicitou ao Governo do Estado a doação dos demais aparelhos necessários para a montagem dos leitos de UTI. O prefeito garantiu que já existe, inclusive a equipe médica e demais profissionais que vão atuar na futura Unidade de Terapia Intensiva.



Reunião consolidou investimentos para município

A aquisição dos respiradores, explicou o prefeito, contou com a colaboração de empresários do município que organizaram uma ação beneficente para levantar os R$ 180 mil necessários. Cooperoeste, Sicredi, Sindicato Rural, Produsoja e produtores associados garantiram a aquisição de três destes aparelhos, que já estão no Hospital Municipal José Valdir Antunes de Oliveira.

Laboratório de análises

Durante a reunião, o secretário Geraldo Resende e o prefeito Jeferson Tomazoni também trataram da inauguração do laboratório de análises clínicas, cujas obras já estão concluídas, aguardando apenas a aquisição de mobílias para a ativação.

A conquista é fruto de uma emenda de Geraldo Resende ainda na condição de deputado federal, em 2018, no valor de R$ 1 milhão. O Hospital Municipal José Valdir Antunes de Oliveira também está passando por uma ampliação, por meio de outra emenda de Geraldo Resende, no valor de R$ 500 mil. Dentre outras estruturas, a unidade terá Central de Esterilização, área de circulação externa, processamento de roupas e limpeza, além de zeladoria.