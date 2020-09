Com apenas 30% da lotação permitida, escolas particulares de Campo Grande podem retornar as aulas no dia 21

Escolas particulares podem retornar as aulas no dia 21 - (Foto: Taba Benedicto/Estadão)

As escolas particulares de ensino regular estão autorizadas a retomarem o ensino presencial, porém com lotação máxima de 30%. Até o momento somente o retorno da Educação Infantil e Berçário estão permitidas a partir do dia 21 de setembro de 2020, os cursos pré-vestibulares e as instituições de ensino superior e de pós-graduação estão ainda sob avaliação.

Instituições de ensino que optarem pela volta deverão cumprir rigorosamente 32 medidas de biossegurança estabelecidas em decreto publicado ontem (14) pela Prefeitura de Campo Grande. Dentre as principais medidas estão decretadas.

Lotação máxima de 30% da capacidade do estabelecimento;

As mesas e carteiras devem estar organizadas de forma a sempre ser mantido o distanciamento mínimo de 1,5m (um metro e meio) entre os alunos;

Os horários de entrada e saída dos alunos devem ser escalonados, de modo a evitar aglomerações;

O piso da área de acesso ao estabelecimento e outros espaços físicos devem ser demarcados com o uso de guias físicos, como marcação de fitas adesivas no piso, indicando no mínimo, a uma distância de 1,5m (um metro e meio) uma das outras;

Disponibilizar dispensador com preparação alcoólica para higienização das mãos nas áreas de acesso de alunos e funcionários às instituições, bem como em cada sala de aula, próximos a sanitários e refeitórios e demais pontos estratégicos;

Além de todas as medidas dispostas no decreto, a utilização de máscaras é obrigatória e as instituições devem realizar triagem para detecção de casos suspeitos de síndrome gripal para ingresso de alunos, professores, funcionários e demais pessoas no ambiente escolar, pessoas e alunos que apresentarem temperatura igual ou superior a 37,8ºC não poderão entrar nas escolas.

As instituições de ensino que optarem pelo início das atividades deverão assinar o Termo de Compromisso junto ao Município de Campo Grande.