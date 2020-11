Com alta no índice de casos, Hospital Cassems Campo Grande está com 90% de ocupação dos leitos

O Hospital Cassems Campo Grande - (Foto: Divulgação)

Com o aumento no número de casos na Capital, o Hospital Cassems Campo Grande, divulgou afirmando o aumento na procura do Pronto-Atendimento de pacientes com síndromes respiratórias, além do crescimento de casos e internações de Covid-19. Atualmente, a unidade hospitalar de Campo Grande está com 90% de ocupação dos leitos críticos.

Para otimizar os atendimentos, desde o decreto de pandemia em março, o hospital da Caixa dos Servidores de Campo Grande ampliou em 50% o número de leitos de UTI e abriu um hospital de campanha exclusivo aos pacientes com síndrome respiratória.

Com o objetivo de garantir ao máximo a segurança dos pacientes e dos colaboradores que atuam diretamente nos cuidados assistenciais, informamos que estamos retomando algumas medidas preventivas e de controle interno, como a suspensão das visitas aos pacientes internados, sendo mantida a emissão de boletins médicos diários, além de análise frequente, pelo Comitê de Crise Multidisciplinar de Enfrentamento à Pandemia, quanto à necessidade de suspensão de cirurgias eletivas.

O plano de saúde disponibiliza o Disque Dúvida Coronavírus, que conta com uma equipe de profissionais aptos e treinados para tirar qualquer tipo de dúvida e, assim, evita que o beneficiário se desloque até uma unidade da Cassems sem necessidade. O atendimento é feito via telefone, pelo 4001-6950, de segunda à sexta-feira, das 7h às 18h.