Com 85% dos leitos ocupados, Campo Grande registra a marca de 200 mortes por Covid-19

Os números divulgados hoje (11) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) confirmaram as 200 mortes pelo novo coronavírus em Campo Grande. A Capital é líder de casos com 13.511 notificações e também está no topo com 200 mortes.

Atualmente são 272 leitos de UTI do SUS, sendo 41% de casos confirmados, 40% não Covid-19 e 4% suspeitos, somando 85% de ocupação. Na reunião entre a prefeitura de Campo Grande, a Defensoria Pública e a Justiça de Mato Grosso do Sul, organizada ontem (10), ficou definido que a cidade irá criar medidas mais restritivas de prevenção ao contágio do novo coronavírus.

A Defensoria Pública solicitou a Justiça que decretasse “lockdown” em Campo Grande, fechando todos os serviços não essenciais.

Na primeira reunião a Prefeitura não aceitou as recomendações e não houve acordo. Antes da segunda, que durou cerca de duas horas, representantes dos órgãos que discutem o pedido de lockdown e ainda do comércio, conheceram leitos hospitalares destinados ao tratamento da Covid-19.

Nas últimas 24h foram 323 novos casos confirmados de Covid-19 em Campo Grande. O boletim epidemiológico de hoje trouxe a confirmação de mais 823 exames positivos para o novo coronavírus em MS. Com isso, o número de casos confirmados da doença no Estado chega a 32.562.