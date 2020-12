Com 577 pacientes internados por Covid, SES alerta para situação crítica da pandemia

Dos casos ativos, 577 estão internados, sendo 347 em leitos clínicos e 230 em leitos de UTI. - (Foto: Saul Schramm)

O boletim epidemiológico da Covid atualizado nesta segunda-feira (7) apresentou 23 novos casos confirmados da doença. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES) o número é baixo devido a instabilidades apresentadas na plataforma de dados no final de semana.

Desde o início da pandemia, Mato Grosso do Sul contabiliza 105.246 casos confirmados da doença. Deste total 91.740 recuperados e outros 11.088 casos em isolamento domiciliar.

Dos casos ativos, 577 estão internados, sendo 347 em leitos clínicos e 230 em leitos de UTI. “Para que vocês tenham gravidade da doença, lá em agosto e setembro o máximo que atingimos de internações hospitalares foi em torno de 550 pessoas internadas no Estado. Hoje nós estamos com 577, ou seja, já superamos mais de 20 pacientes no quadro de dramaticidade que enfrentamos lá atrás”, alerta o secretário de saúde, Geraldo Resende.

Foram 8 óbitos registrados nas últimas 24 horas, com idades entre 42 a 90 anos, apenas dois com nada relatado e os demais com fatores de risco e comorbidades. Com a nova atualização, as vidas perdidas para a doença somam 1.841 no Estado.

“Estamos enfrentando a situação mais crítica da pandemia no estado de Mato Grosso do Sul. Não queremos fazer alarmismo e nem divulgar o caos, mas a situação é bastante crítica”, destaca Resende.

Confira aqui detalhamento do boletim desta segunda-feira, 7 de dezembro. A live completa pode ser conferida nas redes sociais do Governo de Mato Grosso do Sul.