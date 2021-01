Colômbia suspende voos do Brasil por variante do coronavírus

Terminal 2 do Aeroporto de Guarulhos - (Foto: Tiago Queiroz/Estadão)

O governo da Colômbia anunciou nesta quarta-feira, 27, que suspendeu os voos para o Brasil e originários do território brasileiro. Trata-se de uma medida preventiva para evitar a propagação da nova variante do coronavírus identificada no Estado do Amazonas.

A restrição entra em vigor em 29 de janeiro, por 30 dias. A medida valerá para todos os voos de passageiros, sejam diretos ou conexões. Os voos de carga não serão afetados.

Portadores de visto de imigrante e estrangeiros com visto permanente na Colômbia e autorizados a fazer voos humanitários ainda poderão entrar no país. Os passageiros originários do Brasil que entrarem na Colômbia deverão ficar isolados por 14 dias.