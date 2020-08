Clubes de Paranaíba são interditados por descumprirem decreto de covid-19

Os locais foram interditados pelos agentes da vigilância sanitária de Paranaíba - (Foto: Reprodução/PM)

Em trabalho conjunto Polícia Militar, Civil e Vigilância Sanitária fecharam nessa manhã (15) três clubes que estavam organizando festas que seriam realizadas sem autorização em Paranaíba, a 406 km de Campo Grande.

Os clubes descumpriram o decreto do município para o combate a covid-19.

A vigilância sanitária solicitou as polícias coirmãs após receber denuncias do descumprimento do decreto.

Os locais foram interditados pelos agentes da Vigilância Sanitária de Paranaíba.