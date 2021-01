China registra 88 novos casos de Covid-19

ECONOMIA Morgan Stanley registra lucro e receita acima do esperado no 4º trimestre

DIRETO DO GABINETE Marçal cobra de prefeituras a implantação de atendimento domiciliar a pacientes com câncer

DEFESA CIVIL Com previsão de mais chuva, Defesa Civil orienta população que mora em áreas de risco

ESPORTE Diretor do Aberto da Austrália garante que tenistas sabem de regras de quarentena

ECONOMIA Bovespa: calmaria externa alivia, mas temor com atraso na vacinação está no foco

GERAL STJ dá 48 horas para AM informar sobre gastos com pandemia e estoque de oxigênio

