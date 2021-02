Chega ao MS quinto lote de vacinas contra a Covid-19

Chegada das vacinas contra Covid-19 - (Foto: Edemir Rodrigues)

Chegou ao Mato Grosso do Sul, na noite desta quarta-feira, dia 24, o quinto lote de vacinas contra a Covid-19, com 35.700 doses. São 22.500 doses da AstraZeneca/Oxford e mais 13.200 doses da Coronavac.

Outras 13.848 doses, que eram destinadas à população indígena para imunização, serão remanejadas pelo Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) para a Secretaria de Estado de Saúde (SES), que somadas as doses que desembarcaram no Estado, totalizamos 49.548 doses disponíveis para a imunização. Desse total, 22 mil serão destinadas para dose dois e o restante para os demais grupos.

Segundo o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, este quantitativo vai garantir que os municípios concluam a vacinação de remanescentes do grupo prioritário, como idosos acima de 80 anos e profissionais de saúde acima de 60 anos.

Mato Grosso do Sul já recebeu 222.746 (vacinas), em quatro carregamentos enviados pelo Ministério da Saúde.

Dados do “Vacinômetro”, mostram nesta quarta-feira (24), que já foram aplicadas no Estado 149.952 doses de vacinas, o que representa o índice de 3.85% da população total do Estado já vacinada.