Centro de Hemodiálise em Bataguassu recebe habilitação para funcionamento - (Foto: Divulgação)

Com capacidade para atender até 60 pessoas por dia, o Centro de Hemodiálise “Dolores Sanches Dias”, em Bataguassu, recebeu nesta segunda-feira (24) habilitação da Secretaria de Estado de Saúde (SES) para o funcionamento, conforme publicação feita no Diário Oficial do Estado.

Na prática, a unidade de saúde atende pacientes desde o dia 20 de julho. Já a inauguração do prédio ocorreu no dia 24 do mesmo mês, com as presenças de autoridades municipais, estaduais e federais.

Desde o mês passado, quando passou a funcionar, o local é referência em hemodiálise para pacientes de Bataguassu e região - municípios de Santa Rita do Pardo, Brasilândia, Anaurilândia e Nova Andradina.

Antes do atendimento, pessoas que precisavam do serviço de hemodiálise precisavam ir até a cidade de Presidente Prudente (SP), a 120 quilômetros de Bataguassu. Como o tratamento é feito três vezes por semana, os pacientes percorriam até 720 quilômetros no período.

“Saía de casa cedinho e só voltava a tarde. As viagens eram desgastantes”, disse Valdenice Saldanha da Silva Santos, de 51 anos, em entrevista à equipe de reportagem da Prefeitura de Bataguassu.

Presente na inauguração, o secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende, destacou que a meta do Governo do Estado é “fazer avançar o serviço de hemodiálise em Mato Grosso do Sul”.