Casos recuperados do coronavírus em MS ultrapassam 70 mil pessoas

Durante a transmissão ao vivo desta quarta-feira (14) o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, reforçou alguns dados positivos em relação ao coronavírus, como o número de pessoas curadas e diminuição do avanço do contágio, porém alertou que a população precisa manter os cuidados com a biossegurança e evitar aglomeração.

“Ainda não sabemos do impacto do feriado prolongando, quando observou-se um afrouxamento das medidas de biossegurança, para conter o avanço do vírus”, lembrou Resende.

De acordo com o último boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde, até o momento o Estado registra 75.561 casos confirmados, sendo que deste total 70.007 pessoas estão recuperadas.

Quinze novos óbitos foram registrados em apenas um dia, totalizando 1.464 mortes pela doença. Campo Grande é o município mais impactado, com 634 mortes, seguido por Corumbá, com 143 óbitos e Dourados com 102 mortes.

Em tratamento, 3.709 estão em isolamento domiciliar, 381 pessoas estão internadas, com um sendo residente de outro Estado, deste total 182 estão em leitos clínicos e 200 em leitos em UTI.

Ana Brito, Subcom