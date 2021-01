Casos positivos de Covid-19 continua aumentando e se aproxima de 150 mil no Estado

A taxa de letalidade da doença é de 1,8% - (Foto: Saul Schramm)

Neste domingo (10) o Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES) trouxe registro de mais 831 casos positivos para o novo coronavírus nas últimas 24 horas. O total de casos em todo o Estado passa agora para 143.596.

O número de óbitos registrados foi de 21, em 9 cidades do MS. Total de perdas já alcança a triste marca de 2.546 pessoas. A taxa de letalidade da doença é de 1,8%.

As cinco cidades com maior número de casos positivos são: Campo Grande com +268; seguida de Dourados com +154; Corumbá + 93; Três Lagoas +47 e Naviraí +26.

As mortes ocorreram em Campo Grande (9); Dourados (3); Anastácio (2); Miranda (2); Cassilândia, Itaquirai, Bonito e Maracaju perderam uma pessoa cada.

Estão em isolamento domiciliar 11.904 pacientes. Outros 590 se encontram hospitalizados, sendo 319 em leitos clínicos (190 públicos e 129 particulares) e 271 em leitos de UTI (192 públicos e 70 privados).

A ocupação de leitos aumentou em todas as cinco macrorregiões do Estado. Em Campo Grande – 84%; Dourados – 82%; Três Lagoas – 68%; Corumbá – 66%.

A faixa etária com maior número de infecção está entre 30 e 39 anos de idade (24,2%). E as mulheres estão em maior número (52%) que os homens (47,3%).

Acesse aqui o Boletim Epidemiológico completo.