Casos de covid aumentaram mais de 100% em Bonito neste mês de agosto

Turistas tem a temperatura medida em Bonito - Foto: Divulgação

O município de Bonito registrou um aumento de mais de 100% de casos de Covid-19 em agosto e muitos fatores foram determinantes para isso, como descumprimento do decreto e das medidas de segurança e ações de preservação da vida dos profissionais de saúde, como testagem de todos, independente de apresentar sintomas.

Nos últimos 20 dias o município teve um aumento expressivo no número de casos positivos de Covid-19, passando de 123 no início do mês, para 299 no início desta semana. Uma série de fatores interferem nesses números, como a testagem de 197 profissionais da área da Saúde e descumprimento das medidas de segurança.

Reportagem divulgada pela página da Secretaria Municipal de Saúde abordou algumas ações que tem sido feitas no município para controle da doença, como as barreiras sanitárias, investimentos na compra de EPIs e testes, rastreamento dos casos para isolar as pessoas que tiveram contato com algum paciente positivo, mesmo antes da testagem, afim de evitar possível contaminação.

Além disso, a Secretaria de Saúde com apoio do Corpo de Bombeiros tem realizado visitas domiciliares aos pacientes positivos, que também recebem suporte da equipe volante, montada exclusivamente para atender casos de coronavírus.

A Assistencial Social, por sua vez, fornece cesta básica a todos os pacientes em isolamento que necessitem do auxilio, assim como dos moradores em situação de vulnerabilidade provocada pela pandemia do Covid-19.