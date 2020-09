Casos de Covid-19 seguem em estabilidade em MS

Mato Grosso do Sul segue em estabilidade - (Foto: Sebastian Kaulitzki/Shutterstock)

De acordo com o último levantamento de dados da Covid-19 no Brasil realizado pelo consórcio de veículos de imprensa. Até as 8h:00 deste domingo (20), o País tem 136.575 mortes e 4.528.756 casos de coronavírus e Mato Grosso do Sul segue em estabilidade, ou seja, o número de mortes não caiu nem subiu significativamente.

Os Estados que veem seus casos subirem são Rio de Janeiro (RJ) e Pernambuco (PE), já depois de MS mais 13 Estados seguem em estabilidade, Paraná (PR), Rio Grande do Sul (RS), Minas Gerais (MG), São Paulo (SP), Goiás (GO), Mato Grosso (MT), Amapá (AP), Pará (PA), Rondônia (RO), Bahia (BA), Maranhão (MA), Piauí (PI) e Rio Grande do Norte (RN).





Em queda segue os Estados de Santa Catarina (SC), Espírito Santo (ES), Distrito Federal (DF), Acre (AC), Amazonas (AM), Roraima (RR),Tocantins (TO), Alagoas (AL), Ceará (CE), Paraíba (PB) e Sergipe (SE).

Consórcio de veículos de imprensa

Os dados sobre casos e mortes de coronavírus no Brasil foram obtidos após uma parceria inédita entre G1, O Globo, Extra, O Estado de S.Paulo, Folha de S.Paulo e UOL, que passaram a trabalhar, desde o dia 8 de junho, de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 estados e no Distrito Federal.