Caso for aprovada pela Anvisa, MS já tem dinheiro reservado para comprar vacina contra a Covid-19

A vacina Coronavac - (Foto: Reuters/Thomas Peter)

O governador Reinaldo Azambuja garantiu, em entrevista ao Programa Tribuna Livre da FM Capital na manhã de hoje (8), que os sul-mato-grossenses terão acesso à vacina contra o coronavírus, e que o Estado inclusive já dispõe de recursos para a compra do medicamento.

"Vamos fazer todo o esforço para trazer a vacina para Mato Grosso do Sul. Não importa de onde venha, se ela for aprovado pelos órgãos de vigilância, é bem vinda no MS. Já estamos reservando uma verba e conversei com o governador de São Paulo para a possibilidade de trazer pra cá. Precisamos da coordenação do Ministério da Saúde, que se caso não aceitar a vacina, não tenha dúvidas que vamos comprar e disponibilizar para o plano de imunização", explica o governador Reinaldo.

Azambuja ainda detalha que a prioridade é a compra da vacina. "Vamos deixar de fazer alguma obra para comprar a vacina. Temos dinheiro em caixa, mas precisamos da autorização da Anvisa", ressalta.

Ainda na manhã de hoje (8), governadores de todos os Estados se reúnem em videoconferência o Ministro da Saúde Eduardo Pazuello e da Casa Civil General Ramos, com o objetivo de definir a estratégia de vacinação em todo o País.