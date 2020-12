Capital apresentou 658 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas

Com um total de 104.727 casos registrados de Covid-19 desde o início da Pandemia - (Foto: Secom MS)

Com um total de 104.727 casos registrados de Covid-19 desde o início da Pandemia, Mato Grosso do Sul registrou neste sábado (5) mais 1.294 novos exames positivos. Os números foram colhidos nas últimas 24 horas conforme o Boletim da Secretaria do Estado de Saúde (SES).

A Capital, que está no topo das contaminações, apresentou 658 novos casos. Em seguida temos Dourados com mais 125, Corumbá + 42. Naviraí e São Gabriel do Oeste +39 cada. A taxa de contaminação é de 1,3% e a faixa etária de 20 a 39 anos continua sendo a mais afetada.

Nove pacientes não resistiram a doença. Foram 4 óbitos em Campo Grande, e 1 óbito nas cidades de Dourados, Amambai, Aquidauana, São Gabriel do Oeste e Anastácio.

O número de pacientes que estão em isolamento domiciliar foi para 12.188. O total de internações registrado neste sábado é de 560 pessoas, sendo 324 em leitos clínicos (158 públicos e 166 privados) e 226 em UTI (137 públicos e 89 privados).

A taxa de ocupação de leitos nas macrorregiões é a seguinte: Campo Grande 92%, Dourados 74%, Três Lagoa 70% e Corumbá com 80%.

Em entrevista ao Portal do MS, publicada hoje, o médico infectologista Júlio Croda pediu a colaboração das pessoas no combate ao vírus, com medidas de isolamento e máscaras. Segundo ele, nos próximos dias a pandemia tende a se agravar ainda mais.

