Campo Grande tem quase metade dos óbitos por covid no MS; UTIs lotam 100%

Com quase metade dos números de óbitos por coronavírus no Mato Grosso do Sul, Campo Grande sofre o dilema de lotação das UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) mais uma vez. De acordo com o painel “Mais Saúde”, a cidade tem 512 vagas de UTI, sendo 39% reservado a casos de infecção pela covid-19. Na tarde desta segunda-feira (7), todas as unidades de terapia intensiva estavam ocupadas.

O Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS), referência no tratamento da doença, está com 110 leitos de UTI sendo utilizados. No maior hospital do Estado, a Santa Casa também está com todas as vagas de UTI preenchidas com pacientes em estado grave.

Na Clínica Campo Grande, da rede particular, 30 lugares dedicados a casos críticos estavam ocupados nesta tarde. O Hospital Unimed possuía somente um leito disponível.

Número de casos

Em Campo Grande, 15.926 pessoas já contraíram o novo coronavírus desde o início da pandemia. O número de óbitos na Capital já chega a 810. Somente neste último fim de semana, a cidade registrou mais 4 mortes pela doença.

No Estado, os casos confirmados apontam mais de 105 mil pessoas infectadas a partir do início do contágio. Em todo o MS, 1.841 já morreram pelo coronavírus.