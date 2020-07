Campo Grande tem menor letalidade por Covid-19 entre capitais com mais de 500 mil habitantes

Campo Grande é a capital com mais de 500 mil habitantes que tem a menor taxa de letalidade por Covid-19, segundo estudos da Dataglass - (Foto: Prefeitura de Campo Grande)

Campo Grande é a capital com mais de 500 mil habitantes que tem a menor taxa de letalidade por Covid-19, segundo estudos da Dataglass. No ranking geral, a capital está em segundo colocado no índice de menor mortalidade, atrás apenas de Palmas, que tem cerca de 300 mil habitantes.

Com 127 óbitos registrados e 10.136 pessoas infectadas pelo novo coronavírus, a cidade possui um índice de letalidade de 1,2%, sendo abaixo da registrada no estado, que é de 1,5% e menos da metade do índice nacional, de 3,5%.

Atualmente a Capital está em segundo lugar na taxa de menor letalidade, antecedida por Palmas, com índices de 0,7% e sucedida por Brasília, que registra óbito de 1,4% das pessoas infectadas pelo vírus. Também estão atrás de Campo Grande cidades como Florianópolis (1,6%) e Boa Vista (1,4%).

Dentre os municípios sul-mato-grossenses, a Capital também está na frente de cidades como Dourados, Três Lagoas e Corumbá quando se trata do menor índice de letalidade.