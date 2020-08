Campo Grande registra mais que a metade dos casos confirmados em MS

A Capital foi a 45ª que registrou o melhor índice de isolamento, com 46,9% - (Foto: Guarda Municipal de Campo Grande)

Campo Grande começou a primeira semana de agosto sendo o município registrando o maior número de casos. Só nas últimas 24h, foram 332 novos casos. No total, MS registrou 642 novos casos.

Conforme o boletim epidemiológico divulgado hoje (3), a Secretaria de Estado de Saúde (SES) anunciou 17 óbitos nas últimas 24 horas. Só nos três primeiros dias de agosto, 21 vidas já foram perdidas em decorrência da doença indicando que o cenário tem se agravado no Estado.

Do total de óbitos registrados no boletim desta segunda-feira, nove são de Campo Grande, quatro em Corumbá, uma em Dourados, uma em Amambai, uma em Nova Andradina e uma em São Gabriel do Oeste.

A flexibilização das medidas restritivas em Campo Grande pode ter influenciado para a queda nas taxas de isolamento social. O comparativo com o fim de semana apresenta redução de 4,30% para o sábado e 2,50% para o domingo. A Capital foi a 45ª que registrou o melhor índice de isolamento, com 46,9%.