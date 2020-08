Campo Grande registra mais que a metade dos casos confirmados de coronavírus em MS nas últimas 24h

A população usando máscara - (Foto: Karine Mattos e Glenda Gabi)

A Capital continua registrando índices crescentes nos casos confirmados de Covid-19 em MS. De ontem (17) para hoje (18), Campo Grande registrou 528 casos confirmados. MS registrou 968 novos casos.

As cinco cidades que apresentaram os maiores números na sequência de Campo Grande foram: Aparecida do Taboado (57), Sidrolândia (42), Três Lagoas (41) e Aquidauana (37).

Se tratando de leitos, Campo Grande está com 302 leitos de UTI, sendo ocupado por 37% de casos confirmados e 36% não Covid. A ocupação global segue em 78%.

O número de casos confirmados da doença no Estado chega a 38.393. Foram registrados ainda 17 óbitos, sendo cinco em Campo Grande e passando para 657 mortes pela doença em Mato Grosso do Sul, mantendo a taxa de letalidade, 1,7%. Dos 38.393 casos confirmados, 6.746 estão em isolamento domiciliar, 30.483 estão sem sintomas e já estão recuperados e 507 estão internados. Seis pacientes internados são procedentes de fora do Estado.

Conforme a Secretaria de Estado de Saúde (SES), o Estado teve alta de 15% na média de mortes dos últimos sete dias em relação à média de duas semanas atrás. Na média geral, o Brasil registrou queda de 3% no número de mortes e continua com estabilidade. Nessa métrica, seis estados apresentam alta, são eles: Amazonas (94%), Minas Gerais (37%), Santa Catarina (29%), Rondônia (21%), Goiás (20%) e Distrito Federal (19%).

As maiores quedas nas médias dos últimos 7 dias foram verificadas no estados de: Acre (67%), Rio Grande do Norte (54%), Roraima (46%) e Amapá (45%).

Decreto - No novo decreto instaurado ontem (17) assinado pelo prefeito Marquinhos Trad (PSD), está proibido festas, eventos e reuniões de qualquer natureza que gerem aglomeração de pessoas. As regras se aplicam inclusive para eventos esportivos e campeonatos, e até reuniões com compartilhamento de objetos, como roda de narguilés e tereré. Até o dia 31 de agosto também ficou determinado toque de recolher das 22h às 5h do dia seguinte.

No comércio, estabelecimentos e atividades com atendimento ao público devem funcionar com lotação máxima de 50% de sua capacidade, inclusive academias e igrejas. Música ao vivo está permitida, mas só se for com apresentação de no máximo dois artistas simultaneamente.