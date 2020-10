Campo Grande piora e entra na lista de alto risco de transmissão da Covid-19

Campo Grande está em alerta - (Foto: Saul Shrann)

Apesar Mato Grosso do Sul apresentar uma leve melhora em relação a diminuição de transmissão do coronavírus, com uma redução na taxa de contágio para 0.98, a Capital entrou na lista de cidades com grau de alto risco para transmissão do coronavírus no Estado, segundo o Programa de Saúde e Segurança na Economia (Prosseguir) divulgado hoje (8).

Campo Grande que na 38ª Semana Epidemiológica (de 13 a 19/09) estava na lista amarela (grau tolerável), nesta semana foi para a ala "vermelha" do programa com outros 27 municípios também ganharam em bandeira vermelha.

Com relação ao mapa situacional anterior (38ª semana), 31 municípios mantiveram seu grau de risco, 13 municípios melhoraram e 35 municípios pioraram, evidenciando a necessidade de mais empenho no cumprimento das recomendações do Programa.

“Nosso programa não é alarmista, mas também não é para ficarmos numa situação confortável. Tivemos uma piora na classificação da maioria dos municípios e isso mostra que temos que ter cautela e cuidado para que a gente não perca o controle da evolução da pandemia”, disse o Secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel.

Em relação ao mapa situacional da saúde de Corumbá, Campo Grande, Três Lagoas e Dourados, referente à 40ª Semana Epidemiológica (de 27/09 a 03/10), apresenta oito municípios na faixa de risco tolerável (amarela), 41 municípios no grau médio (bandeira laranja) e 30 no grau de risco alto (bandeira vermelha). O estado não apresenta nenhuma cidade nas faixas de risco baixo (bandeira verde) ou extremo (bandeira cinza).

Os quadros indicando a situação dos municípios

Os números de coronavírus em Mato Grosso do Sul estão apresentando uma queda no índice de contágio. Conforme o Secretário de Saúde do Estado, Geraldo Resende, houve a manutenção da taxa de contágio em 1 por mais de cinco dias, o que segundo ele representa uma desaceleração da doença.

Casos - Os dados do boletim epidemiológico desta quinta-feira (8), mostram que já foram registradas 1.395 mortes, com 10 óbitos consolidados hoje.

Até o momento, 73.548 casos da doença foram confirmados em Mato Grosso do Sul, com 521 casos novos. Atualmente, 434 pessoas estão internadas, com três vindos de outros Estados, sendo 228 em leitos clínicos e 209 em leitos de UTI. Há 4.555 pessoas em isolamento domiciliar e 67.164 curadas.

No ranking estadual de casos confirmados, Campo Grande se mantém na primeira posição (32.383 casos); em segundo lugar, Dourados (7.686 casos); em terceiro Corumbá (4.290); em quarto Três Lagoas (2.305) e, em quinto lugar, Sidrolândia (2.038).

Durante a live, o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, falou dos testes da vacina contra a Covid-19, da proximidade do feriado prolongado e da importância da biossegurança para evitar o contágio.