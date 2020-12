Campo Grande entra na lista de cidades do MS com bandeira cinza

Campo Grande e mais 6 cidades do Mato Grosso do Sul são atribuídas com bandeira cinza, o que eleva o grau de risco da covid-19 - (Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande)

O grau de risco da covid-19 em Campo Grande foi elevado para o nível extremo. Agora, a Capital e mais 6 municípios do Estado estão com bandeira cinza. As informações são do secretário da SES (Secretaria Estadual de Saúde), Geraldo Resende, que já adiantou os dados do Prosseguir (Programa de Saúde e Segurança da Economia) que serão divulgados na próxima sexta-feira (18).

As duas maiores cidades do Mato Grosso do Sul, Campo Grande e Dourados, estavam com bandeira vermelha até semana passada, o que remete a alto grau da doença. Agora, na prática, a nova atribuição de cor significa a permissão de funcionamento de apenas atividades essenciais.

Além dos dois municípios mencionados, Resende também relatou alteração de cor para Naviraí e Amambaí. O secretário não revelou as outras três cidades.

Mesmo com o toque de recolher em todo o MS, vigente das 22h às 5h, o aumento de casos de infectados persiste. O Estado já possui 118.003 pessoas confirmadas com covid-19, sendo 1.391 novos registros nesta quinta-feira (17). Em 24 horas, houve a computação de 16 novos óbitos, conforme boletim epidemiológico.

O Prosseguir informa que as atividades não recomendadas durante a pandemia estão relacionadas a eventos culturais, esportivos e de lazer, celebrações, velórios, capacitações presenciais, bibliotecas e museus, teatros, cinemas, parques públicos, feiras de negócios e práticas esportivas coletivas.

A lista que considera o que é essencial permite situações como assistência à saúde (somente urgência e emergência), fisioterapêuticos, e terapeutas ocupacionais; assistência social e vulneráveis; transporte e entrega de cargas; transporte coletivo intermunicipal; transporte coletivo de passageiros, por táxi ou aplicativo; coleta de lixo, dentre outros.