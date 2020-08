Campo Grande amplia capacidade de testagem com horário estendido no ‘drive’ e mais 10 mil testes para unidades

Campo Grande está ampliando a capacidade de testagem para detecção de casos positivos de coronavírus (Covid-19) - (Foto: Prefeitura de Campo Grande)

Campo Grande está ampliando a capacidade de testagem para detecção de casos positivos de coronavírus (Covid-19) com abertura de um novo horário de atendimento no drive-thru do Corpo de Bombeiro e disponibilização de mais 10 mil testes para as unidades da Rede Municipal de Saúde.

Conforme Termo de Cooperação Técnica assinado nesta quarta-feira (05) entre as secretarias de saúde do Estado e do Município, Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul (CBMMS), a partir de sexta-feira (07) o drive-thru, localizado na Rua 14 de julho esquina com a Rua 26 de Agosto, passará a funcionar em horário estendido, das 18h30 às 23h30, para atendimento de 150 pessoas por dia, por meio de agendamento por telefone no número: (67) 3311-6262.

No local são realizados 108 testes RT-PCR todos os dias, totalizando 756 por semana. Com esse incremento passarão para 258 exames de biologia molecular por dia, totalizando 1.806 testes.

Atualmente no município são ofertados ao todo 2 mil testes por dia, sendo 500 RT-PCR e 1500 testes rápidos. Além do drive-thru, os exames são realizados em Campo Grande na Escola Lúcia Martins Coelho, no Polo Ayrton Senna, unidades de urgência e emergência (UPAs e CRSs) e nas 71 unidades básicas e de saúde da família (UBSs e USFs).

Reforço

Além do anúncio da expansão na oferta de testes e no horário de atendimento no drive-thru, nesta segunda-feira (03) foram repassados pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual de Saúde (SES), 10 mil testes rápidos que irão ser destinados às unidades da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).

O reforço deve contribuir nas ações desenvolvidas pela Sesau e na oferta de testes nas unidades da Atenção Primária, que começaram a ser realizados a partir do dia 20 de julho.

Até ontem (04), as unidades básicas e de saúde da família do município já haviam realizado 5.331 testes, sendo 4.399 negativos e 932 positivos, que passaram a ser acompanhados pelos profissionais de saúde da sua área de abrangência, por meio de telemonitoramento.