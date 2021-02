Campanha de vacinação contra Covid-19 segue para público de 86 e 87 anos em Campo Grande

Vacinação já acontece em Campo Grande - (Foto: Glenda Gabi)

O cronograma de imunização contra a Covid-19 do público idoso, estabelecido pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), segue nesta terça-feira (8) com atendimento de pessoas com 86 e 87 anos. A vacinação está disponível no período da tarde, das 13h às 17h, em 18 unidades e pelo sistema drive-thru, no Parque Ayrton Senna, mediante agendamento prévio. O agendamento pode ser realizado neste link.

Até a última sexta-feira (5) foram imunizadas 23.985 pessoas do público prioritário, considerando o planejamento de dispensação e aplicação de doses. A vacinação contra a Covid-19 teve início no dia 19 de janeiro, exclusivamente para trabalhadores da saúde, idosos asilados, pessoas com deficiência com mais de 18 anos institucionalizadas e pessoas com mais de 80 anos.

A fim de evitar aglomeração e dar mais segurança aos usuários, a Prefeitura estabeleceu um calendário para atendimento dos idosos, considerando o número reduzido de doses recebidas até então. Para o público acima de 80 anos foram enviadas somente 3,6 mil doses e a população estimada é de 18 mil pessoas.

Confira o calendário abaixo:

Pontos de vacinação: Segunda a sexta-feira, das 13h às 17h

Região do Centro

UBS 26 de Agosto

Região do Prosa

USF Mata do Jacinto

USF Estrela Dalva

Região do Imbirussu

USF Albino Coimbra

USF Silvia Regina

Região do Anhanduizinho

USF Botafogo

UBS Dona Neta

Clinica da Família Iracy Coelho

USF Parque do Sol

Região Lagoa

USF Batistão

Clínica da Família Portal Caiobá

USF Coophavilla

Região Segredo

UBS Coronel Antonino

USF São Francisco

USF Vila Nasser

Região Bandeira

UBS Carlota

USF Tiradentes

USF Universitário