Óbitos e internações por Covid se matém em alta mesmo com queda do número de casos

O número de casos confirmados pelo novo coronavírus vem apresentando ligeira queda em Mato Grosso do Sul. Nas últimas 24 horas foram 238 registros de casos positivos na base de dados da Secretaria de Estado de Saúde (SES) abastecida pelos municípios.

O número representa um acréscimo de 0,4% no número geral de infectados pela doença que agora soma 54.363. Conforme os dados oficiais existem 2.942 casos aguardando encerramento.

Além da diminuição do registro diário de novos casos, a média móvel também apresentou ligeira queda e está em 649 novos casos diários registrados nos últimos 7 dias. De acordo com a secretária-adjunta da SES, Christine Maymone essa média já chegou a indicar 800 casos novos por dia no Estado.

Apesar dessa diminuição, os óbitos ocasionados pela Covid voltaram a subir, e o boletim epidemiológico desta terça-feira apresentou mais 17 vidas perdidas por complicações da doença, totalizando 987 mortes desde o início da pandemia. A taxa de letalidade se mantém em 1.8%, e a média móvel está em 14 óbitos diários na última semana.

Ao mesmo tempo, o número de internados continua acima de 521, e segundo os gestores a maioria está em hospitais públicos de Mato Grosso do Sul. Confira aqui o detalhamento do boletim apresentado nesta terça-feira.

A taxa de isolamento social mapeada no Estado nesta segunda-feira (7) foi de 45,2%, enquanto a Capital atingiu índice de 44,5%. Acesse aqui a relação completa de cidades sul-mato-grossenses.