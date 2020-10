Butantan faz 500 testagens por dia de Covid-19 em São Paulo

A iniciativa é voltada para pessoas assintomáticas - (Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil)

O Instituto Butantan está realizando testes de covid-19 em formato drive thru no estacionamento do Shopping D, na região da Armênia, zona norte de São Paulo. O acesso em carros de passeio pode ser feito pela Avenida Cruzeiro do Sul 1.100.

O atendimento é limitado a 500 testes por dia. Os interessados devem comparecer ao local das 8h às 17h. A ação vai até o próximo sábado (10).

Os testes são do tipo RT-PCR, que coleta material do nariz e da garganta e identifica se a pessoa está infectada com o vírus. A iniciativa é voltada para pessoas assintomáticas. Os resultados serão enviados por e-mail.