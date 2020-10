Brasil tem média móvel de 546 óbitos por dia devido ao novo coronavírus

Em 24h, o País somou mais 23.690 testes positivos para o novo coronavírus - (Foto: Arte sobre foto de Alissa Eckert, MS)

O Brasil registrou nesta terça-feira, 20, uma média móvel de 546 óbitos por dia causados pela covid-19, número que compila dados dos últimos sete dias. Em 24 horas, foram contabilizadas mais 662 mortes e o total chega a 154.888, segundo levantamento feito por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL junto às secretarias estaduais de saúde.

No mesmo período, o País somou mais 23.690 testes positivos para o novo coronavírus, o que eleva o total de casos confirmados para 5.274.817. De acordo com o Ministério da Saúde, 4.721.593 brasileiros estão recuperados da contaminação e 397.524 seguem em acompanhamento.

Em São Paulo, Estado mais afetado pela pandemia, os óbitos já somam 38.246 e 1.068.962 pessoas já foram infectadas. Do total de casos confirmados, 959.087 paulistas estão recuperadas, segundo a secretaria de saúde, dos quais 117.287 foram internados e tiveram alta hospitalar. Já o Estado do Rio de Janeiro registrou 66 mortes por covid-19 e 1.208 novos casos nas últimas 24 horas. Até agora, 19.836 pessoas morreram em função do novo coronavírus e 292.621 se contaminaram. Mais 415 óbitos estão sendo investigados e 268.718 pacientes se recuperaram.

Parceria

O balanço de óbitos e casos é resultado da parceria entre os seis meios de comunicação que passaram a trabalhar, desde o dia 8 de junho, de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 estados e no Distrito Federal. De forma inédita, a iniciativa foi uma resposta à decisão do governo Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia e se manteve mesmo após a manutenção dos registros governamentais.

Segundo o Ministério da Saúde, 23.227 novos casos de covid-19 e 661 mortes foram registrados nas últimas 24 horas, o que eleva os totais para 5.273.954 e 154.837, respectivamente. Somente nos últimos três dias foram registrados 344 óbitos e outros 2.419 estão em investigação. Os números diferem dos compilados pelo consórcio de veículos de imprensa principalmente por causa do horário de coleta dos dados.