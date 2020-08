Brasil tem mais de 3 milhões de recuperados do coronavírus

Ao todo, 3.006.812 pessoas que foram infectadas já não apresentam mais a doença. - (Foto: Amanda Perobelli/Reuters)

O Ministério da Saúde divulgou, neste ontem (29), que mais de três milhões de brasileiros já se recuperaram da Covid-19.

Ao todo, 3.006.812 pessoas que foram infectadas já não apresentam mais a doença. Outros 719.079 casos continuam em acompanhamento.

A marca foi atingida no mesmo dia em que o país ultrapassou 120 mil mortos em decorrência da contaminação pelo novo coronavírus.

Um novo relatório do Imperial College of London mostrou que a taxa de transmissão da doença no país voltou a um na semana passada, havia ficado em 0,98. Esse número mostra quantas pessoas são contaminadas a partir de um único paciente.