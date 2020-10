Brasil tem 425 mortes por Covid-19 desde 20h de sábado; total é de 153.690

Já a média móvel de mortes é de 493, a menor desde maio e uma queda de 25% em relação há 14 dias - (Foto: SILVIO AVILA / AFP)

O Brasil registrou 425 mortes por coronavírus nas últimas 24 horas, somando agora 153.690 no total desde o início da pandemia. O número de casos subiu para 5.224.637, com adição de 22.242 nas últimas 24 horas.

Já a média móvel de mortes é de 493, a menor desde maio e uma queda de 25% em relação há 14 dias. A média móvel diária de casos confirmados também caiu 22% no período, para 20.261. O valor considera as oscilações dos últimos sete dias e elimina distorções entre um número alto de meio de semana e baixo de fim de semana.

Os dados são do levantamento do consórcio dos veículos de imprensa, formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL, e feito em conjunto com as secretarias estaduais de Saúde.