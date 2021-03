Brasil já vacinou mais de 7,1 milhões; 116 mil sul-mato-grossenses já tomaram a primeira dose

Vacina contra a Covid-19 - (Foto: Pascal Rossignol/REUTERS)

O número de pessoas vacinadas contra a covid-19 no Brasil chegou nesta terça-feira, 2, a 7.106.147, de acordo com dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto às secretarias estaduais de saúde. O número de imunizados representa 3,36% da população brasileira.

Nas últimas 24 horas, 20 Estados informaram dados atualizados e 335.551 pessoas receberam a primeira dose. Outro dado que o consórcio apresenta é o número de vacinados com a segunda dose, que chegou a 2.166.982 pessoas (1,02% da população).

O maior número de vacinados pertence a São Paulo, que começou a aplicação das doses no dia 17 de janeiro. Até agora, o Estado imunizou 2.039.588 pessoas. No Rio de Janeiro, o número é de 546.584 imunizados. Mato Grosso do Sul já aplicou a primeira dose em 115.965 pessoas, 50.484 delas já estão imunizadas.

Nesta terça-feira, o Senado aprovou uma proposta para autorizar Estados e municípios a comprar e aplicar vacinas contra a covid-19 caso o governo federal não adquira doses suficientes para vacinar a população. O dispositivo foi incluído pela Câmara em uma medida provisória do presidente Jair Bolsonaro e confirmado pelos senadores.

Vacinados no Brasil por Estado, segundo o consórcio de veículos de imprensa:



Primeira dose:

AC - 20.151

AL - 98.239

AM - 254.134

AP - 25.002

BA - 470.783

CE - 303.266

DF - 143.007

ES - 123.933

GO - 205.657

MA - 149.802

MG - 629.242

MS - 115.965

MT - 85.268

PA - 140.962

PB - 112.401

PE - 317.513

PI - 79.611

PR - 317.461

RJ - 546.584

RN - 95.048

RO - 47.275

RR - 27.913

RS - 483.152

SC - 180.199

SE - 48.907

SP - 2.039.588

TO - 45.084

Segunda dose:

AC - 3.899

AL - 7.934

AM - 58.416

AP - 2.961

BA - 124.470

CE - 97015

DF - 52.680

ES - 28.492

GO - 45.669

MA - 52.139

MG - 264.165

MS - 50.484

MT - 32.294

PA - 54.044

PB - 35.554

PE - 114.291

PI - 22.577

PR - 112.820

RJ - 132823

RN - 36.335

RO - 9.592

RR - 9.121

RS - 111.523

SC - 58.567

SE - 35.337

SP - 603.453

TO - 10.327