Bolsonaro: governo está preparado para executar plano nacional de vacinação

Jair Bolsonaro, Presidente da República - Foto: Agência Brasil

O presidente Jair Bolsonaro, em mensagem ao Congresso Nacional, afirmou que o governo está preparado para executar o plano de vacinação contra covid-19. A mensagem foi lida pelo próprio chefe do Planalto na cerimônia de abertura do ano legislativo, no plenário da Câmara.

"O governo federal se encontra preparado e estruturado em termos financeiros, organizacionais e logísticos para executar o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a covid-19. Com isso, seguimos envidando todos os esforços para o retorno à normalidade na vida dos brasileiros", afirmou Bolsonaro, lendo a mensagem.

Após o atraso na distribuição de doses no Brasil, Bolsonaro fez um pacto com os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), para priorizar o acesso da vacina a todos os brasileiros. Para isso, o governo abriu um crédito extraordinário de R$ 20 bilhões para compra de doses, citado pelo chefe do Executivo no discurso.