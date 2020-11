Bolsonaro diz que Brasil se soma a esforços internacionais na busca de vacinas

Presidente Jair Bolsonaro - (Foto: Reprodução)

O presidente Jair Bolsonaro salientou que o Brasil se soma aos esforços internacionais para a busca de vacinas eficazes e seguras contra a covid-19 e que vem adotando tratamento precoce no combate à doença. A declaração foi dada durante reunião virtual dos líderes do grupo das 20 maiores economias do planeta (G20), conforme texto divulgado pelo Palácio do Planalto. "Apoiamos o acesso universal, equitativo e a preços acessíveis aos tratamentos disponíveis. É com esse objetivo que participamos de diferentes iniciativas voltadas ao combate à doença."

Apesar do discurso em âmbito internacional, o presidente fez uma consideração que tem como alvo o governador do Estado de São Paulo, João Doria (PSDB). O tucano chegou a falar da importância de todos os brasileiros serem imunizados quando uma vacina estiver disponível. "É preciso ressaltar que também defendemos a liberdade de cada indivíduo para decidir se deve ou não tomar a vacina. A pandemia não pode servir de justificativa para ataques às liberdades individuais", afirmou Bolsonaro ao G20.