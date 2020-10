Boletim deste domingo apresentou queda no número de novos casos

Estão em isolamento domiciliar 3.547 e 69.297 se recuperaram da doença - (Foto: Saul Schramm)

O Boletim Epidemiológico deste domingo (12) da SES - Secretaria de Estado de Saúde divulgou os dados das últimas 24 horas e queda nos números de novos casos e óbitos.

Em todo o Estado 108 pessoas testaram positivo para o Covid- 19 e 8 pacientes não resistiram a doença.

A capital registrou 44 novos casos, seguida por Amambaí com + 7; Três Lagoas+ 7; Corumbá + 6; Ponta Porã e Ribas do Rio Pardo + 5. Número atual é de 74.195 infectados e taxa de contaminação em 0,1%.

Os municípios que registram óbitos são Campo Grande (3), Costa Rica (2), Dourados, Miranda e Cassilândia com 1 óbito cada. Total de 1.433 óbitos em todo o Estado desde o início da Pandemia e taxa de letalidade em 1,9.

Dos 398 pacientes internados, 208 estão em leitos clínicos e 191 em UTIs. Estão em isolamento domiciliar 3.547 e 69.297 se recuperaram da doença.

Boletim SES

Theresa Hilcar, Subcom