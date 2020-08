Boletim Covid-19 aponta mais 17 óbitos e 871 novos casos em MS

O boletim epidemiológico do novo coronavírus em Mato Grosso do Sul deste sábado (29) indica um aumento de 1,8% no número de infectados - (Foto: SECOM GOV MS)

O boletim epidemiológico do novo coronavírus em Mato Grosso do Sul deste sábado (29) indica um aumento de 1,8% no número de infectados. Nas últimas 24 horas foram confirmados mais 871 casos de Covid-19 em 49 municípios. As cinco cidades com mais confirmações são: Campo Grande (+296), Corumbá (+103), Dourados (+66), Três Lagoas (+34) e Sidrolândia (+33).

O número de mortes , conforme dados apresentados pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) são mais 17 no Estado, sendo sete em Campo Grande, cinco em Corumbá e Costa Rica, Nova Alvorada do Sul, Aparecida do Taboado e Três Lagoas registram uma morte por Covid-19, cada. Com a atualização, chega a 840 o número de pessoas que perderam a batalha contra o coronavírus no Estado. A taxa de letalidade está em 1,7%. Mais detalhe, veja no boletim aqui .