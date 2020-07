Blitz do Covid-19 chega a região do Anhanduizinho nesta quarta-feira

O ônibus circulará por diversos bairros da cidade e em locais onde há uma grande circulação de pessoas - (Foto: Divulgação)

O micro-ônibus da “Blitz do Covid-19″ estará nesta quarta-feira (22) no Bairro Parati, região do Anhanduizinho. O objetivo da ação é levar orientações à população sobre as medidas de prevenção ao novo coronavírus, além de realizar a distribuição de máscaras de proteção. É possível realizar o teste rápido, porém é preciso estar dentro dos critérios pré-estabelecidos, entre eles ter sintomas da doença há pelo menos sete dias.

A equipe estará de 08h às 11h e de 14h às 17h na Rua Da Divisão, 1.208, próximo ao Fort Atacadista. A equipe da Vigilância Sanitária abordará as pessoas com orientações sobre prevenção e como o isolamento domiciliar deve ser feito.

O ônibus circulará por diversos bairros da cidade e em locais onde há uma grande circulação de pessoas. Ontem (22), a ação foi realizada no bairro Nova Lima, onde cerca de 500 pessoas foram abordadas e receberam informações sobre os cuidados com o novo vírus.

A ação envolve profissionais da Coordenadoria de Vigilância Sanitária (CVS), Secretaria Municipal de Saúde (SESAU) e Guarda Cívil Metropolitana.

Essa é mais uma medida adotada pela Prefeitura de Campo Grande para tentar minimizar o avanço da Covid-19 no Município.