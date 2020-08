Prefeitura leva ações preventivas da Covid-19 para instituições de idosos

Micro-ônibus da “Blitz da Covid-19″, que é feita por equipes da Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) - (Foto: Agência Municipal de Notícias de Campo Grande)

A partir desta semana o micro-ônibus da “Blitz da Covid-19″, que é feita por equipes da Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), também estará nas Instituições de Longa Permanência de Idosos (ILPIS). As equipes irão conferir o cumprimento do plano de biossegurança nas unidades e realizar testagem em moradores e funcionários das unidades que apresentarem sintomas respiratórios.

A ação começou nessa quarta-feira (5) em duas instituições, uma no Jardim São Lourenço e outra no Bairro Tiradentes. Essas atividades acontecem concomitantemente às Blitze em aldeias urbanas e pontos estratégicos da cidade.

Nesta manhã o micro-ônibus estará na Praça do Rádio, no centro da cidade, e durante o período da tarde irá para outras duas instituições, uma na Vila Miguel Couto e outra no Bairro Jardim São Lourenço.

Durante as ações nas ILPIs, a equipe da Vigilância Sanitária irá verificar o cumprimento das medidas de biossegurança nas unidades, aplicando um Check List quanto às medidas de prevenção e controle de transmissão do novo coronavírus adotadas em relação aos funcionários e moradores das instituições.

Caso alguma das pessoas dentro da unidade apresente sintomas da doença, será feita a triagem do mesmo, através da equipe de saúde que acompanha o ônibus, e, se necessário realizará teste rápido ou a coleta de material para processamento de Swab.