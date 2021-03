Barreiras sanitárias de Campo Grande abordam quase 12 mil pessoas durante o fim de semana

Barreiras em Campo Grande - (Foto: Karine Matos)

As barreiras sanitárias instaladas pela Prefeitura de Campo Grande em quatro pontos estratégicos dos principais acessos ao município abordaram aproximadamente 11,8 mil pessoas em veículos vindos de outras localidades durante o fim de semana. O trabalho segue durante a semana de 07h30 às 17h.

Entre sábado (13) e domingo (14) foram contabilizados 5.689 veículos com placas de cidades do interior e de fora do Estado adentrando ao município, resultando na abordagem de 11.815 pessoas. Durante a triagem foram identificadas 18 pessoas com sintomas leves. Todos foram orientados a procurar um serviço de saúde.

As barreiras sanitárias entraram em operação na quinta-feira (11) e fazem parte da série de medidas adotadas pela Prefeitura para conter o avanço da Covid-19 no município, como a desinfecção de ruas e terminais e ampliação das ações de fiscalização. Até o momento já foram 12.277 veículos abordados e 24.372 pessoas orientadas.

As intervenções ocorrem em quatro pontos estratégicos nas saídas para Cuiabá, Sidrolândia, São Paulo e Três Lagoas, onde há um fluxo maior de veículos vindo dos municípios do interior e de fora do Estado.

O trabalho conta com o apoio da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), Guarda Civil Metropolitana (GCM), Polícia Rodoviária Federal, Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Polícia Militar e todas as secretarias municipais.