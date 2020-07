Bar no Jardim dos Estados é interditado após ser flagrado descumprindo medidas sanitárias

A multa pela infração varia de R$ 100 a R$ 15 mil, mas o empresário ainda pode recorrer enquanto tramita o processo administrativo - (Foto: Divulgação/ GCM)

Na noite de ontem (24), o bar Lolla do empresário Gabriel Zahran, localizado na Rua 15 de Novembro, no Jardim dos Estados na Capital, foi interditado após uma força tarefa flagrar o estabelecimento descumprindo medidas do decreto municipal que autoriza apenas 30% de lotação máxima. A operação foi realizada pelo Ministério Público Estadual em parceria com a Polícia Militar, Guarda Municipal, Semadur e Vigilância Sanitária.

Segundo o decreto instaurado no último dia 15, os empresários de Campo Grande que desrespeitarem o decreto municipal Nº 14.380, com novas medidas restritivas podem ter lojas lacradas por três dias e até perder o alvará de funcionamento em caso de reincidência.

O decreto ainda diz que os estabelecimentos que estão permitidos a abertura, devem funcionar com lotação máxima de 30% de sua capacidade, ficando vedada a junção de mesas e a ocupação máxima fica limitada a 6 pessoas por mesa em restaurantes, lanchonetes e padarias; por exemplo.

A multa pela infração varia de R$ 100 a R$ 15 mil, mas o empresário ainda pode recorrer enquanto tramita o processo administrativo.