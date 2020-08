Banho de mar volta a ser permitido no Rio de Janeiro

A partir deste sábado, 1.º, o banho de mar, proibido no município do Rio de Janeiro - ( Foto: WILTON JUNIOR/ESTADÃO )

A partir deste sábado, 1.º, o banho de mar, proibido no município do Rio de Janeiro desde março em função da pandemia de covid-19, volta a ser autorizado. Mas a permanência dos banhistas na areia segue proibida. A regra foi anunciada pelo prefeito Marcelo Crivella (Republicanos) e faz parte da fase 5 de flexibilização das regras de isolamento social em função da pandemia.

Também foi confirmada a liberação para que escolas particulares reabram, de forma voluntária, e os bares, restaurantes e lanchonetes, que até então tinham que fechar às 23h, estão autorizados a funcionar até a 1h.

Os shoppings centers retomam o horário de funcionamento habitual, das 10h às 22h, e as lojas de rua podem abrir às 9h aos sábados e domingos, com horário de fechamento liberado. De segunda a sexta-feira, a abertura continua autorizada só a partir das 11h, com horário de fechamento livre. Também foi permitido o retorno das atividades de massagem, maquiagem e sauna.

"A curva de óbitos caiu. Temos a esperança de não ter uma segunda onda da doença no Rio. À medida que olhamos os indicadores, nossa convicção e fé é de que não teremos uma segunda onda", afirmou Crivella.