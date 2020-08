Autoridades determinam lockdown de 55h

Hospital Regional de Coxim - (Foto: Arquivo/Jacaré)

Segundo as informações do portal Diário do Estado na tarde desta quarta-feira (29) o gerente de Vigilância Sanitária de Coxim, Saimon Cândido, o prefeito de Coxim, Aluizio São José, e o secretário municipal de Saúde Pública, Franciel Oliveira, pediram para à população de Coxim para que respeite o isolamento social determinando um lockdown de 55 horas aos fins de semana.

Eles explicaram que essa decisão foi tomada com base em números, quando havia um crescimento exponencial dos casos, e a equipe de Tele-Enfermeiros não estava conseguindo realizar o controle em tempo de se formar a bolha de proteção entre as pessoas contatadas com os casos confirmados.



Aluizio e Franciel ressaltaram que os hospitais da Capital já estão lotados e a ocupação dos cinco leitos de UTI do Hospital Regional de Coxim já chega a 60%