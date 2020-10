Aulas presenciais nas universidades de Campo Grande estão liberadas para retornar

As aulas já estão com data para retornar - (Foto: Arquivo)

Universidades, faculdades e cursos pré-vestibulares estão liberados a voltar com as aulas presenciais, com exceção das aulas práticas e dos estágios profissionais curriculares, a partir do dia 20 de outubro, conforme Decreto n. 14.500, de 19 de outubro de 2020. A medida foi publicada no Diogrande desta terça-feira (20).

Assim como as escolas da rede privada, as aulas do ensino superior e cursinho também devem seguir as regras de biossegurança pré-estabelecidas como retorno presencial gradual e parcial, com atenção à saúde física e mental dos trabalhadores e estudantes; a lotação máxima de 30% da capacidade do estabelecimento; mesas e carteiras devem estar organizadas de forma a sempre ser mantido o distanciamento mínimo de 1,5m entre os alunos e outros.

O documento assinado pelo Prefeito Marquinhos Trad (PSD), inclui dispositivos ao Decreto n. 14.455, de 14 de setembro de 2020, que “Dispõe sobre as regras para o retorno das aulas presenciais na Rede Particular de Ensino, em regime especial de prevenção à COVID-19”.

Rede Pública - A Rede Municipal de Ensino (Reme) e Rede Estadual de Ensino (REE) definiram que as aulas não vão voltar de forma presencial neste ano. No último dia 5 os secretários do Governo Estadual, Eduardo Riedel (Governo e Gestão Estratégica) e Cecilia Motta (Educação) confirmaram que as aulas vão permanecer à distância, pelos meios digitais, internet, televisão.

As aulas da REE estão suspensas desde o dia 17 de março e passaram a ocorrer de maneira remota, como parte das medidas adotadas pela gestão estadual a fim de conter a pandemia causada pelo novo coronavírus. Desde então, os 210 mil estudantes da REE contaram com diversas ferramentas para a execução das atividades de forma não presencial.

Um dia depois, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) informou que não haverá mais aulas presencias este ano no ensino municipal. De acordo com a Secretaria, os 109.154 alunos da rede pública municipal estão obtendo bons resultados com sistema on-line, e que 90% deles têm participação efetiva.